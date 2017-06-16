Стивен Кинг сравнил Трампа с дементором

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Писатель Стивен Кинг сравнил Дональда Трампа с импульсивным 15-летним подростком и заявил, что у него есть "что-то от дементора" из поттерианы. Кинг открыто выступает против президентства Трампа, а последний заблокировал писателя в Twitter.

Американский писатель Стивен Кинг сравнил президента США Дональда Трампа с дементором из романов Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.

Well, I'm not the Donald's #1 fan, so that lets out Annie Wilkes. I think he's got more of a Dementor vibe. — Stephen King (@StephenKing) 15 июня 2017 г.

"Ну, я не главный фанат Трампа, так что не будем об Энни Уилкс. Мне кажется, в нем скорее есть что-то от дементора", - написал Кинг в своем Twitter. Так он отреагировал на просьбу Роулинг оценить степень сумасшествия в США по шкале Энни Уилкс (героиня романа Кинга "Мизери" – прим. ред.)

Писатель также назвал Трампа 15-летним вспыльчивым подростком с лицензией на вождение 18-колесного грузовика.

Trump as president is like an impulsive, hot-headed 15-year-old with an 18-wheeler trucker's license. — Stephen King (@StephenKing) 15 июня 2017 г.

Ранее Кинг заявил, что не может читать Twitter главы США из-за того, что тот внес его в "черный спикок". Писатель открыто выступает против его президентства и считает, что "доступ Трампа к ядерной кнопке страшнее любого написанного им хоррора".

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