Карту "Тройка" теперь можно пополнять онлайн без желтого валидатора

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Пассажиры столичного метро теперь могут пополнять "Тройку" онлайн без использования желтого валидатора в подземке. Достаточно будет приложить карту к мобильному телефону, и пополнение счета пройдет через NFC-соединение. Данная функция доступна для пользователей смартфонов на базе Android.

Пассажиры московского метро теперь могут пополнять карту "Тройка" полностью в режиме онлайн и им не придется прикладывать ее к желтым валидаторам в подземке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"После того как пассажиры зачислят деньги на счет "Тройки", им будет достаточно приложить карту к мобильному телефону, и пополнение счета пройдет через NFC-соединение. Благодаря этому можно пополнить счет, например, по дороге на работу, что сэкономит время в пути", - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Данная функция доступна для пользователей телефонов на базе Android с поддержкой NFC. Теперь приложение "Метро Москвы" можно использовать для активации отложенного платежа, не прикладывая "Тройку" к желтым валидаторам на станциях метро. При этом пользователям iOS по-прежнему нужно будет активировать карточку в подземке.