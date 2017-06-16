В России выросли продажи авиабилетов на внутренние рейсы

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Объем продаж авиабилетов на внутренние рейсы по России увеличился на 27 процентов. Согласно статистике, чаще других по стране путешествуют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Самары. При этом самыми популярными пунктами назначения у российских туристов являются Сочи и Крым.

С января по май текущего года объем продаж авиабилетов на внутренние рейсы по России увеличился на 27 процентов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертную оценку Ростуризма.

Согласно статистике, чаще всего путешествуют по России жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Самары. При этом самыми популярными пунктами назначения у российских туристов являются Сочи и Крым.

В пресс-службе Ростуризма отметили, что высокие показатели продаж билетов на внутренние авиарейсы в крупных городах связаны с большим количеством жителей в них, а также с удобством перелетов. Кроме того, за последний год средняя стоимость авиабилетов снизилась более чем на 20 процентов.