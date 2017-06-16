Путин ответил на самые острые вопросы Оливера Стоуна

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Заключительная серия документального фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине вышла в эфир в США. В четвертой части одна из главных тем - взаимоотношения Москвы и Вашингтона. Говоря об американских выборах, Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия к возможным хакерским атакам не причастна и на ход избирательной кампании в Соединенных Штатах никак не влияла. В новой серии интервью Владимир Путин также рассказал о своём отношении к Дональду Трампу и о планах на будущее.

Четыре вечера подряд режиссёр Оливер Стоун держал в напряжении американских зрителей. И ещё больше – американских политиков. В фильме под провокационным слоганом "Знай врага в лицо" автор показал, что Владимир Путин на самом деле – не враг, передает "ТВ Центр".

"Господин Путин не всем по вкусу, но он никоим образом не действует так, чтобы угрожать Европе или Соединённым Штатам. Это раздувают в большую угрозу, как будто Россия собирается захватить мир. Но в этом нет никакого смысла. Это важный фильм. Его нужно показать в Америке, в Азии, в Африке. Многие люди посмотрят и скажут: "Может быть, он не такой уж плохой парень". Это попытка наладить взаимопонимание между нашими народами", - заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости Оливер Стоун.

Самый скользкий вопрос двусторонних отношений Стоун отложил на последнюю серию фильма. Речь о возможности вмешательства Москвы в американские выборы. Режиссёр задаёт Путину прямые вопросы: о "русских хакерах", о связях с Дональдом Трампом. Российский президент отвечает на каждый. И поясняет: так и не обнаруженный никем "русский след" нужен команде проигравших демократов лишь с целью поставить под сомнение легитимность нового президента США.

"Он нашёл те струны в душах людей, которые он смог затронуть. И никому, мне кажется, не удастся поставить под сомнение результаты этих выборов. Вместо этого те, кто проиграл, должны были бы сделать выводы из своей собственной деятельности, из того, как организована работа, а не искать причины на стороне", - рассуждает Путин.

Москва по-прежнему готова сотрудничать с администрацией Трампа и верит в его желание наладить отношения. Но сложившуюся ситуацию Путин оценивает трезво.

"Но и что совсем уж плохо, это, насколько я себе представляю, уходящая команда насоздавала, наложила ему столько мин кругом и создало условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу. Но на самом деле мы не ждём ничего революционного", - заявил президент.

Как не ждёт оваций за свою работу и режиссёр Оливер Стоун. Сразу после выхода первой серии фильма на оскароносного режиссёра набросились критики. Но в прессе уже признают: именно такая картина сейчас и нужна.

"Сняв "Интервью с Путиным", Стоун оказал большую услугу демократии. Критики скажут, что он склонился у алтаря тирана, поклонники будут благодарить за возможность увидеть президентский самолёт, дачу, спортзал и кремлёвские кабинеты. Но режиссёр, особенно в последних эпизодах, жёстко поднимает острые проблемы: разговоры о вмешательстве России в американские выборы, Украина, Крым, Сирия, слухи о счетах Путина на Кипре. И Стоуна вряд ли можно обвинить в том, что по любой из острых тем его собеседник сказал меньше, чем мог", - пишет британская Guardian.

В российской телеэфир фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине выйдет на следующей неделе.

Кирилл Парменов, Олег Гаврилов, "ТВ Центр".