Выборы в парламент: что ждет Францию после победы партии Макрона

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Считанные дни остались до второго тура парламентских выборов во Франции. Голосование пройдёт в воскресенье. Но последние данные опросов общественного мнения уже говорят о предстоящей победе Эммануэля Макрона. Его партия может получить рекордно высокое число мест.

У новой власти проблемы со свободой прессы — так представители ведущих французских СМИ начинают открытое письмо к правительству Эммануэля Макрона. Не успели сотрудники радио France Inter выдать в эфир подробности работы министра юстиции Франсуа Байру депутатом европарламента (он якобы назначал однопартийцев из "Демократического движения" на фиктивные должности помощников) как в кабинете главного редактора зазвонили телефоны. Недовольный расследованием Байру выговаривал за методы работы и даже грозил уголовным преследованием. Почувствовав силу, теперь говорят журналисты, команда Макрона, кажется, показала настоящее лицо, передает "ТВ Центр".

До второго тура парламентских выборов осталось два дня. Но уже сейчас понятно - Бурбонский дворец теперь во власти дворца Елисейского. Созданная всего год назад партия Эммануэль Макрона получит не менее 400 мест в парламенте. Рекорд за все время существования Пятой Республики. Которую, впрочем, Макрон при желании может вообще упразднить. Абсолютное большинство позволит президенту проводить любые реформы. Вплоть до изменения конституционного строя

Впрочем, на это Макрон вряд ли пойдет. Как и на изменение правил выборов в парламент. Ведь если бы не мажоритарная система, то оппозиция могла бы получить гораздо больше мест в Ассамблее. А партия Макрона с 30-процентами поддержки претендовала бы лишь на 160 мандатов. А не на 450, как сейчас. За такой перевес на его стороне новому лидеру Франции даже пришлось оправдываться: мол, никаких революций стране не грозит. Даже при большим количестве новых лиц (в парламентской фракции почти половина депутатов будет новичками в политике), партия — центристских взглядов. Курса, которого Европа придерживалась все последние годы.

А ведь от Макрона ждут значительных изменений именно во внутренней политике. Прежде всего, борьбы с безработицей и экономической стагнацией: львиная доля ВВП сейчас уходит на оплату государственного долга Франции.

"Для Эммануэля Макрона именно трудовая реформа станет "лакмусовой бумажкой". По мнению многих аналитиков, именно Трудовой кодекс - препона для развития Франции. И одним из предвыборных обещаний Макрона было реформировать его и сделать это быстро. Тут ему должно помочь парламентское большинство", - говорит профессор истории коммуникации университета Сорбонна Арно Бенедетти.

Проект уже подготовили в правительстве. И представят новому парламенту в кратчайшие сроки. Подробности пока не известны. Но документ, пишет пресса, должен будет дать гораздо больше свобод бизнесу и сократить социальные гарантии для работников. А такие перемены во Франции никогда не проходили мирно. 52% французов, которые в прошлые выходные не пошли на избирательные участки, из молчаливых наблюдателей вполне могут превратиться в активных протестующих. Так что наслаждаться триумфом, говорят аналитик, Макрону остается совсем немного. Настоящие испытания для нового президента еще впереди.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.