Собянин вручил награды лучшим московским врачам

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Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня медицинского работника наградил лучших московских врачей. Победителей выбирали сами пациенты.

В преддверии Дня медицинского работника в Московском международном доме музыки наградили лучших врачей столицы. С профессиональным праздником их поздравил мэр города Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

19 наград получили доктора и целые медицинские коллективы. Знаки отличия вручили и лучшим участковым терапевтам и педиатрам. Победителей выбирали сами пациенты, голосование проходило в проекте "Активный гражданин".

Одним из главных итогов работы медиков Сергей Собянин назвал значительный рост продолжительности жизни москвичей. Мэр также отметил, что развитие здравоохранения, по прежнему, остаётся одним из главных приоритетов работы столичного правительства.

"Московское здравоохранение - одно из самых лучших не только в стране, но и лучше, чем во многих и многих странах. Многие ваши коллеги позавидуют тому оборудованию, той технической оснащенности, которая есть у вас, тому высокому профессионализму, который вы демонстрируете. Это действительно здравоохранение высокого уровня", - заявил Собянин.