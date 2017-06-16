Собянин: Москва готова к Кубку Конфедераций

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Сергей Собянин посетил пресс-центр Кубка Конфедераций для неаккредитованных журналистов. Он расположен в Колонном зале Дома союзов.

До старта главного футбольного события года - турнира чемпионов остался один день. В Москве проходят последние приготовления к Кубку Конфедераций, передает "ТВ Центр".

Для освещения первенства в столице создан специализированный пресс-центр. В пятницу его посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в колонном зале Дома Союзов для журналистов оборудовали около 100 рабочих мест, а также конференц-зоны. Для представителей СМИ подготовили всю необходимую информацию, а в рамках культурной программы журналистов ждут бесплатные экскурсии и мастер-классы.

"Такое место очень достойное для неаккредитованных журналистов. Будут чувствовать себя очень неплохо, на мой взгляд. В самом центре города. Помимо футбольных новостей они смогут познакомиться и с городом", - сказал Собянин.