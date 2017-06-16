Завершена сборка железнодорожной арки Крымского моста

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Строители моста через Керченский пролив завершили сборку одного из самых габаритных элементов - железнодорожной арки. Пролет общим весом почти шесть тысяч тонн монтировали на берегу. Теперь специалисты готовятся к сложнейшей операции - конструкцию будут перевозить к опорам.

Шестьсот тысяч сверхпрочных болтов и четыреста элементов огромного конструктора — все детали в одну многотонную конструкцию собирали с ювелирной точностью на керченском берегу. Арку, по которой будут проезжать поезда, удалось построить меньше чем за год, передает "ТВ Центр".

"Так как арка у нас является довольно громоздкой конструкцией (высота ее составляет 45 метров, и плюс судоходный габарит 35 метров, таким образом, общая высота равняется 80 метров), то на арке предусмотрена система аэронавигации. Это система сигнального освещения, оповещения воздухоплавательных судов, и система оповещения морских судов, которая будет установлена на затяжке арки", - рассказывает замдиректора компании-подрядчика Дмитрий Кондаков.

Последние две детали в пятницу замкнули свод арки. Впереди работы по гидроизоляции, освещению и покраске. Уже через месяц строителям предстоит провести уникальную технологическую операцию. Доставить эту габаритную и тяжёлую деталь на место установки по морю на специальных плавучих понтонах. Такого в истории российского мостостроения ещё не делали.

Фарватерные опоры, которые будут удерживать судоходные арки, уже готовы. Почти собрана и автомобильная арка, по ней меньше через два года проедут первые автомобили. Эти детали проектировщики называют архитектурной доминантной. Арочные конструкции будет видно с воды, земли и воздуха.

Даже по своему цвету арка будет отличаться от всего моста. Перед установкой её покрасят в сигнально белый цвет, для того чтобы проплывающие под ней суда и пролетающий над ней самолёты видели арочные пролеты издалека.

Борис Максудов. "ТВ Центр", Керчь.

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