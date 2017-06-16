Украинка пыталась провезти сына через польскую границу в чемодане

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Гражданка Украины пыталась провезти на территорию Польши своего восьмилетнего сына в чемодане. Ребенок, которого обнаружили под слоем одежды в ходе проверки поезда сообщением Киев - Перемышль, не располагал документами, дающими право пересечения границы.

Гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Польшу своего восьмилетнего сына, спрятав его в чемодан под слоем одежды, передает ТАСС.

Мальчика нашли пограничники во время проверки поезда сообщением Киев - Пшемысль. У ребенка не было документов, позволяющих пересечь границу.

Это уже вторая попытка 50-летней украинки приехать в Польшу с сыном без необходимых документов. 11 июня, в первый день действия упрощенного визового режима между Украиной и Европейским Союзом, они уже были задержаны. Тогда женщину наказали штрафом.

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