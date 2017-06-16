Коалиция пока не подтверждает гибель лидера ИГ

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Международная коалиция во главе с США пока не может подтвердить возможную гибель лидера "Исламского государства" Абу Бакра Аль-Багдади. Ранее Минобороны России заявило о предполагаемой ликвидации главаря террористов.

Международная коалиция во главе с США пока не подтверждает гибель главаря запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади в результате авиаудара российских ВКС в Ракке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.

Ранее Минобороны России заявило, что лидер ИГ мог быть уничтожен в результате авиаудара ВКС по пригороду Ракки 28 мая. Среди ликвидированных боевиков оказались высокопоставленные террористы. Сейчас проверяется информация, был ли среди них Абу Бакр Аль-Багдади.