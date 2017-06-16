России вновь приписали планы захватить Украину

Теги: Политика россия украина военный донбасс

Текущая ситуация в Донбассе свидетельствует, что Россия не отказывается от планов нападения на Украину. С таким утверждением выступил глава украинского Минобороны Степан Полторак. Очередной антироссийский выпад со стороны Киева прозвучал в ходе церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о планах России захватить Украину. Текущая ситуация в Донбассе свидетельствует, что Россия не отказывается от планов нападения на Украину, утверждает он. На очередной антироссийский выпад Киева обратило внимание агентство "Интерфакс".

"Ситуация на фронте свидетельствует, что агрессор - Российская Федерация - не отказывается от идеи захватить нашу страну", - заявил он в ходе церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины.

Ранее Киев неоднократно приписывал Москве планы по захвату Украины. Так, в 2016 году президент Петр Порошенко сказал телеканалу CNN, что Россия планирует захватить Украину и сделать ее частью "своей империи".

Читайте также:

МВД Украины пообещало зачистку Донбасса

Путин: Россия не мажет одной краской всех украинцев

Марков: Порошенко хочет стать украинским Пиночетом

Путин обвинил США и Евросоюз в поддержке госпереворота на Украине‍

США верят в урегулирование украинского кризиса вне минского формата