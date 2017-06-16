Сбербанк впервые испытал дрон для доставки наличных

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Сбербанк провел испытания специального дрона для доставки наличных. По словам первого зампреда банка, беспилотный летательный аппарат пролетел около 10 километров. В Сбербанке намерены продолжить испытания этого спецдрона.

Сбербанк России впервые протестировал специальный беспилотный летательный аппарат для доставки наличных. Об этом написал первый зампред банка Лев Хасис на своей странице в Facebook.

"Важный день в жизни инкассации Сбербанка. Впервые наш спецдрон в рамках пилотного проекта осуществил реальную успешную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 километров в час", - отметил Хасис.

По его словам, спецдрон пролетел около 10 километров. В Сбербанке намерены продолжить испытания этого аппарата.