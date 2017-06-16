Деятельность "Союза советских офицеров" попала под запрет в Днепре

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Суд в Днепре запретил деятельность "Союза советских офицеров". Общественную организацию заподозрили в действиях, "направленных на ликвидацию независимости Украины". Кроме того, членов организации обвинили в том, что они якобы угрожали женщинам расправой.

Окружной административный суд города Днепр запретил общественную организацию "Союз советских офицеров". Истцом по делу выступало городское управление юстиции, передает "Радио Свобода".

Как заявила одна из свидетелей по делу, ССО "совершал действия, направленные на ликвидацию независимости Украины". Кроме того, 9 мая 2017 года члены организации якобы угрожали женщинам с украинской символикой. Другой свидетель рассказал, что в марте 2014 года на митингах члены организации заявляли, что ждут "русскую освободительную армию".

Руководитель организации Виктор Марченко заявил, что считает обвинения необоснованными.

15 июня на Украине вступил в силу закон, запрещающий георгиевскую ленту. Спикер Рады Андрей Парубий объяснял необходимость принятия закона практикой столкновений между националистами и демонстрантами, отмечающими День Победы 9 мая.

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