Российская авиация уничтожила Аль-Багдади

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Лидер "Исламского государства" Абу Бакр Аль-Багдади уничтожен в результате авиаудара российских ВКС в пригороде Ракки в конце мая. Информацию об этом сейчас проверяет Минобороны России. По данным ведомства, в результате налета на командный пункт ИГ уничтожены около 300 высокопоставленных боевиков запрещенной группировки.

В результате авиаудара российских военных мог быть уничтожен лидер запрещённой во многих странах группировки "Исламское государство" Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади. Эту информацию сейчас проверяют в нашем Минобороны, передает "ТВ Центр".

Российские Су-34 и Су 35 нанесли удар в южном предместье Ракки, где проходил военный совет боевиков, ещё 28 мая. Как сообщили в Министерстве обороны , всего ликвидированы более трёхсот террористов, в том числе и высокопоставленные командиры группировки, входившие в состав так называемого военного совета "Исламского государства".

В российском Минобороны уточнили, что американская сторона заранее была уведомлена о времени и месте проведения операции.

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