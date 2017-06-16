Госдума в первом чтении приняла поправки в защиту врачей

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Депутаты Госдумы в пятницу приняли в первом чтении пакет законопроектов о защите прав медицинских работников. Документы устанавливают административную и уголовную ответственность за воспрепятствование доступа врачей к больному, в том числе за непропуск скорой помощи.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроекты о защите медицинских работников и пациентов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за угрозы или создание препятствий работе врачей. В последнее время таких инцидентов становится все больше. В случае смерти больного и нанесения тяжкого вреда его здоровью предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. За отказ пропустить машину скорой помощи виновного могут лишить прав на срок до двух лет и оштрафовать на 30 тысяч рублей.