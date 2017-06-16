При пожаре в высотке Лондона пропали 65 человек

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В СМИ появилась список из 65 человек, которые пропали без вести при пожаре в жилом доме Grenfell Tower. Среди возможных жертв пожара 18 детей и подростков. Всего в 24-этажном доме проживали до 600 человек.

При пожаре в лондонской высотке Grenfell Tower пропали без вести 65 человек. Список с именами, возрастом и номерами квартир составила газета The Sun.

Сообщается, что среди них, по меньшей мере, 18 детей и подростков. В основном, пропавшими без вести числятся жильцы квартир с 14 по 23 этажи.

На данный момент подтверждена гибель 17 человек, шесть из них опознаны. Полиция считает, что число погибших может возрасти и есть вероятность, что не всех удастся опознать. 79 человек находятся в больнице, 17 из них – в критическом состоянии.

14 июня в 24-этажном жилом доме произошел крупный пожар, охвативший здание со второго по 24-й этажи. Многие не успели выбраться и оказались заблокированы в квартирах из-за того, что не сработала система предупреждения. Премьер-министр Тереза Мэй распорядилась выяснить, из-за чего огонь так быстро распространился по этажам.

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