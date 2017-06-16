Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия КК-2017

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На церемонии открытия Кубка конфедераций по футболу выступят Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash. Всего же в мероприятии будут задействованы две тысячи артистов. Церемония открытия турнира состоится в субботу перед матчем Россия - Новая Зеландия.

В церемонии открытия Кубка конфедераций по футболу примут участие российские исполнители Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина.

"Это две тысячи артистов, которые примут участие в церемонии открытия. Она начнется за два часа до матча Россия - Новая Зеландия. Мы приглашаем обладателей билетов прийти в 16:00. На церемонии будут показаны все наши города. В ней примут участие такие артисты, как Алсу, Лазарев, DJ Smash", - сказал Сорокин.

Матч открытия Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии состоится в субботу в 18:00 на стадионе "Санкт-Петербург".

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