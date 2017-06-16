Обратившаяся к Путину онкобольная девушка попала в реанимацию

Теги: Общество путин больница рак госпитализация

Девушка Дарья, которая пожаловалась Владимиру Путину на халатность врачей, попала в реанимацию. У нее поздно диагностировали рак четвертой степени, поскольку лечили от другого заболевания.

Больная раком четвертой степени девушка, которая накануне в ходе "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным пожаловалась на халатность врачей, попала в реанимацию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главврача Апатитско-Кировской центральной больницы (АКЦБ) Юрия Ширяева.

В городской больнице состояние девушки стабилизировали, а затем доставили вертолетом в Мурманскую областную больницу.

15 июня в ходе "Прямой линии" 24-летняя Дарья из города Апатиты обратилась к президенту. Врачи поставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", вместо того чтобы обнаружить рак. Из-за невнимательности врачей заболевание прогрессировало до четвертой степени. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Им предстоит установить личности медработников, допустивших ошибку.