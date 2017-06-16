Песков: выпады в адрес Путина мы собираем в отдельной папочке

Теги: Политика путин песков прямая линия

Вся критика, поступающая президенту России Владимиру Путину, собирается и передается ему накануне "Прямой линии". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин знает обо всех "критических вопросах" и "выпадах" в свой адрес, прозвучавших во время общения с гражданами.

Владимир Путин знает обо всех "критических вопросах" и "выпадах" в свой адрес, прозвучавших накануне во время "Прямой линии". Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", передает ТАСС.

Песков сказал, что студия была оформлена таким образом, что президент "не мог не увидеть" всплывающих на большом экране вопросов.

"Все выпады в адрес президента мы обязательно собираем в отдельной папочке и накануне передаем президенту, чтобы он был в курсе", - сообщил Песков, уточнив, что многие вопросы носили эмоциональный характер и поэтому не подразумевают ответа.

Накануне Путин традиционно пообщался с россиянами в ходе "Прямой линии". Президент говорил почти четыре часа и за это время успел ответить на 68 вопросов. Разброс тем - самый широкий. Глава государства обсудил как личные бытовые проблемы людей, так и ситуацию в стране, а также международные отношения. О самом важном из его ответов гражданам - читайте в нашем итоговом материале.

Читайте также:

Прямая линия Владимира Путина. Главное

Путин ответил на вопрос о своем преемнике