Два автобуса столкнулись под Ростовом, есть погибшие

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В Ростовской области столкнулись два автобуса и автомобиль. По данным МВД региона, погибли два человека, 11 пострадали.

Смертельное ДТП произошло на трассе "Самбек - Успенская" в Ростовской области. По данным МВД региона, в пятницу утром там столкнулись два автобуса и еще одной транспортное средство. Один из автобусов опрокинулся.

По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли, еще 11 пострадали. Они доставлены в местные больницы.

Причины аварии устанавливаются.