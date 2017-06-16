Лавров: пока нет стопроцентной уверенности в ликвидации лидера ИГ

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Сергей Лавров заявил, что пока не располагает стопроцентным подтверждением информации о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра Аль-Багдади. Ранее Минобороны сообщило о том, что он мог быть уничтожен в результате авиаудара российских ВКС по пригороду Ракки в конце мая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не располагает стопроцентным подтверждением информации о ликвидации лидера запрещенной в нашей стране группировки "Исламское государство" Абу Бакра Аль-Багдади. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я, естественно, слышал об этих сообщениях. Пока у меня стопроцентного подтверждения этой информации нет - насчет уничтожения Абу Бакра Аль-Багдади", - сказал Лавров.

Ранее Минобороны сообщило о том, что лидер запрещенной группировки "Исламское государство" Абу Бакр Аль-Багдади мог быть уничтожен в результате авиаудара российских ВКС по пригороду Ракки в конце мая. В настоящее время ведомство проверяет данную информацию.

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