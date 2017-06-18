Полу Маккартни — 75

Юбилей отмечает Пол Маккартни. Легендарному "битлу" исполнилось 75 лет. Он по праву считается одним из самых успешных музыкантов и композиторов в истории музыки. И этот статус ему принесло не только сотрудничество с "ливерпульской четверкой", но и сольная карьера. Жизнь и творчество Пола Маккартни — в видео TVC.RU.
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