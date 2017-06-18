Полу Маккартни — 75

Юбилей отмечает Пол Маккартни. Легендарному "битлу" исполнилось 75 лет. Он по праву считается одним из самых успешных музыкантов и композиторов в истории музыки. И этот статус ему принесло не только сотрудничество с "ливерпульской четверкой", но и сольная карьера. Жизнь и творчество Пола Маккартни — в видео TVC.RU.

Пол Маккартни

Фото: © Jerome Brunet/Global Look Press Пол Маккартни

Фото: © Jerome Brunet/Global Look Press Пол Маккартни

Фото: © Tolga Akmen/Global Look Press Пол Маккартни

Фото: © Tolga Akmen/Global Look Press The Beatles

Фото: © k09/Global Look Press The Beatles

Фото: © k09/Global Look Press The Beatles

Фото: © Rauchwetter/Global Look Press The Beatles

Фото: © Rauchwetter/Global Look Press Пол Маккартни

Фото: © Chris Walter/Global Look Press Пол Маккартни

Фото: © Chris Walter/Global Look Press