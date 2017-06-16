На Украине задержали подозреваемых по делу об убийстве Вороненкова

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В городе Павлоград Днепропетровской области задержаны подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Число задержанных и другие подробности Национальная полиция Украины пока не раскрывает.

Правоохранительные органы Украины в городе Павлоград Днепропетровской области провели спецоперацию, по итогам которой задержали подозреваемых в причастности к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Число задержанных и другие подробности пока не раскрываются.

Как пишет "Павлоград.dp.ua", обыски прошли у активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко. Сам Тарасенко задержан. В 2015 году его арестовывали по подозрению в разбое и хранении оружия, но после нескольких судебных заседаний отпустили.

Ранее замглавы Нацполиции Украины Андрей Крищенко сообщил, что в уголовном деле об убийстве Вороненкова устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие преступлению, а подозреваемых пока нет.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил стрелявшего в экс-депутата, позже тот скончался в больнице. Убийцей оказался Павел Паршов, год отслуживший в Нацгвардии Украины. В МВД считают, что у него были сообщники.

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