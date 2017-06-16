Банк России понизил ключевую ставку до 9% годовых

Теги: центробанк инфляция Экономика россия рубль

Центробанк понизил ключевую ставку до девяти процентов годовых. Ранее она составляла 9,25 процента. Согласно данным торгов, после этого решения Банка России рубль немного усилил рост к доллару и евро.

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Таким образом, теперь она составляет девять процентов годовых. Об этом сообщает ТАСС.

"Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности", - говорится в сообщении.

По данным ЦБ, краткосрочные инфляционные риски снизились, однако на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения на уровне четырех процентов Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Согласно данным торгов, после этого решения ЦБ рубль немного усилил рост к доллару и евро. При этом в Банке России отметили, что во втором полугодии текущего года возможно новое снижение ключевой ставки.