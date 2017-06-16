СКР перепроверит наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка

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В подмосковной Балашихе выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб 6-летний ребенок. Во дворе жилого дома автомобиль на высокой скорости сбил мальчика и протащил его около 10 метров. Цинизм в том, что в произошедшем обвинили не женщину-водителя, а погибшего мальчика. Якобы шестилетний ребенок был пьян, экспертиза якобы выявила, что в его крови огромное содержание алкоголя.

В тот апрельский день ничего не предвещало беды. Алеша Шимко как обычно играл на любимой детской площадке. От этого места до дома, где жил мальчик всего несколько метров, путь практически безопасный, но в тот момент он оказался для ребенка трагическим.

Кристина Гапоненко рассказывает: из окна своего дома видела – Hyundai двигался по двору на большой скорости. Ребенка он практически снёс.

"Леша бежал по дорожке вдоль тротуара, и в этот момент она его у второго подъезда догнала, и протащила до первого подъезда", - рассказывает она.

Причем, по словам очевидцев, проехала машина по ребенку дважды, а затем женщина-водитель остановилась и стала осматривать капот своей машины, передает "ТВ Центр". Прибывшая скорая констатировала смерть ребенка от полученных травм. Однако уголовное дело было возбуждено только спустя несколько недель и получило совершенно неожиданное развитие. Экспертиза утверждает, что в крови ребёнка был найден алкоголь 2,7 промилле и потому он сам виноват в том, что попал под машину.

Такое заключение экспертизы должно было в корне изменить ход дела. 6-летний Алеша мог стать виновником собственной гибели. По словам экспертов, такие результаты в ходе экспертизы получить практически невозможно. Чтобы достичь 2,7 промилле, взрослый мужчина должен выпить бутылку водки. Шестилетний ребенок - меньше, но эта доза смертельна для него.

"Расследованию дела всё время что-то мешает. Местные жители связывают это с тем, что женщина, управлявшая автомобилем, 31-летняя Ольга Алисова имеет неких покровителей в криминальных кругах. Кроме того, куда-то внезапно исчезают улики.

Местные жители собирают подписи в адрес главы Следственного комитета. Поддержать родителей уже готовы более тысячи человек. В ведомстве уже заявили, что перепроверят информацию о том, что в крови мальчика было обнаружено такое количество алкоголя.

"Как только представители СКР увидели сюжет о том, что в Московской области в результате ДТП погиб шестилетний мальчик, в крови которого было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, сразу же было принято решение инициировать перед прокурором вопрос о передаче уголовного дела в наше производство. Вопросов у нас возникло немало, среди них и то, как могло быть обнаружено такое количество алкоголя в крови шестилетнего ребенка", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Для того чтобы доказать, что шестилетний ребёнок был трезв, его родителям предложили повести эксгумацию тела ребенка. Кроме того, в ближайшее время руководство областного главка Следственного комитета встретится ними "для выяснения всех их доводов". Кроме того, проверке подвергнутся действия экспертов и объективность их заключений.

Елена Сахно, "ТВ Центр".