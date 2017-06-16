Москва полностью готова к проведению Кубка Конфедераций

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Мэр столицы Сергей Собянин посетил пресс-центр Кубка конфедераций для неаккредитованных журналистов. Он будет работать ежедневно в Доме союзов до конца турнира. Представители прессы здесь смогут узнавать не только последние спортивные новости, но и познакомиться с городом.

К Кубку Конфедераций в Москве уже все готово. Флаги развешены, номера в гостиницах ожидают гостей, а стадион "Спартак" - выхода на поле самих футболистов. Финальным штрихом стало открытие пресс-центра для неаккредитованных журналистов. Работа тут кипит. Получить аккредитацию можно и на месте - фотографируют и печатают документ тут же. Все продумано для достижения максимального комфорта и чтобы журналисты как можно меньше отвлекались от своих непосредственных обязанностей. Тут можно посмотреть и на изменения самой Москвы, отмечает "ТВ Центр".

Когда еще можно будет насладиться видом стадионов с высоты птичьего полета. Макеты "Спартака" и "Лужников" сделаны по аналогии с их большими версиями. Идентична каждая деталь. А если вдруг возникнут какие-то вопросы, на них тут же ответят волонтеры. Все максимально удобно и понятно. Да еще и культурную программу обещают - заскучать точно не удастся.

Зал рассчитан на 50 человек. Все пресс-мероприятия сопровождаются синхронным переводом. Журналистам также будет оказана помощь в организации интервью со спикерами.

В московском пресс-центре обустроены зоны регистрации, зона досмотра, рабочее пространство журналистов с залом для пресс-конференций, микст-зона для пресс-подходов и интервью. Организована трансляция матчей Кубка Конфедераций.

"Я смотрю тут неплохо так все оборудовано. Неаккредитованным журналистам, наверное, повезло даже больше. В таком прекрасном историческом здании в самом центре Москвы. Так что, я думаю, им будет интересно здесь заниматься", - сказал Сергей Собянин.

Пресс-центр начал свою работу накануне и завершит свою деятельность 3 июля. В Москве первый матч в рамках Кубка состоится уже в это воскресенье - сборная Камеруна против Чили.

Александра Сергомасова, Александр Медведев, Владислав Подымский, Владимир Черных и Илья Хуртин. "ТВ Центр".