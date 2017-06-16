В Донском монастыре восстанавливают пострадавший от урагана некрополь

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Ураган, который прошёлся по городу в конце мая, не пощадил уникальный некрополь Донского монастыря, находящийся на территории обители. Часть памятников уже удалось восстановить, причём силами самого монастыря. А вот с некоторыми надгробьями реставраторам ещё предстоит поработать.

Последствия урагана в Донском монастыре устраняют весьма активно, работы ведутся уже третью неделю. Об этом сообщает "ТВ Центр". Приходится убирать поваленные деревья, расчищать могильные плиты. Увы, многие памятники серьезно повреждены — надгробия князя Волконского и адмирала Ермашова. Специалисты Департамента культурного наследия намерены детально осмотреть все семь поврежденных надгробий и оценить масштаб предстоящих работ. После чего памятники будут включены в план реставрации.

Перед стихией не устояли ни вековые деревья, ни мрамор, ни гранит. Стеллы разлетались на куски, надгробия переворачивались. Что с ними будет дальше - неясно. Дело в том, что вопрос реставрации весьма тонкий. Летом прошлого года упавшие деревья уже повреждали здесь два надгробных памятника. И тогда реставраторы решили их вообще не трогать, чтобы не уничтожить уникальную мозаику и мелкие элементы. Каким будет вердикт экспертов на этот раз, беспокоит многих.

Некрополь Донского монастыря — уникальный, известен на весь мир. Сюда приезжают тысячи туристов, ежедневно приходят сотни москвичей. Среди которых - ведущие архитекторы, художники, историки, а также потомки упокоившихся здесь знаменитых людей. Именно здесь находятся могилы Деникина и Солженицына, бабушки и дяди Пушкина, близких поэту друзей, декабристов, ученых, военных деятелей, а также единственные уцелевшие после взрыва Храма Христа Спасителя барельефы. Спасенные чудом. К счастью, от урагана они не пострадали. Остается надеяться, что реставраторам на этот раз удастся восстановить и всё остальное.

Ольга Стрельцова, Андрей Костров, Валерий Белинский. "ТВ Центр", Москва.