На 10 подмосковных трассах снизили максимальную скорость

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На десяти трассах в Подмосковье снижена максимально разрешенная скорость. Эти дороги считаются самыми опасными в регионе.

Сразу на десяти подмосковных магистралях снижена разрешенная максимальная скорость на территории населенных пунктов. Теперь там можно ехать не быстрее 50 километров в час, раньше этот лимит был 60. Водители могут ориентироваться по знакам, которые уже установлены. Изменения введены на отдельных участках Пятницкого, Егорьевского, Можайского, Старо-Симферопольского, Каширского, Носовихинского, Рогачёвского и Волоколамского шоссе, а также дорог Москва-Жуковский и Щелково-Фряново. Эти трассы считаются самыми опасным. Здесь в год происходит до 40% аварий с человеческими жертвами. Это не только столкновение машин, но и наезды на пешеходов.