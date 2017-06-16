У Леонардо Ди Каприо забрали "Оскар"

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Актер Леонардо Ди Каприо передал полиции статуэтку "Оскар", которую получил в подарок от продюсеров Red Granite за съемки в фильме "Волк с Уолл-стрит". Кинокомпанию подозревают в хищении денежных средств.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо передал полиции статуэтку кинопремии "Оскар", которую ему подарили продюсеры компании Red Granite после съемок фильма "Волк с Уолл-стрит", об этом сообщает Reuters.

Следователи подозревают продюсеров кинокомпании Red Granite в хищении 100 миллионов долларов из фонда инвестиций Малайзии 1MDB для съемок фильма "Волк с Уолл-стрит".

Подаренный Ди Каприо "Оскар" принадлежал актеру Марлону Брандо, получившему награду в 1955 году. Следователи увидели связь подарка с преступлением кинокомпании. Также актер передаст все остальные сувениры, полученные от продюсеров.

Фильм "Волк с Уолл-стрит" вышел на экраны в 2013 году и получил пять номинаций на "Оскар". Свою первую золотую статуэтку Ди Каприо получил в 2016 году за главную роль в картине "Выживший".