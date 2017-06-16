Минобороны опубликовало фото последствий удара по лидеру ИГ
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Минобороны опубликовало фотографию с последствиями авиаудара российских ВКС по пригороду Ракки в конце мая. По данным ведомства, в ходе этого удара мог быть уничтожен лидер ИГ Абу Бакр Аль-Багдади.
Министерство обороны России опубликовало фотографию с последствиями авиаудара российских ВКС по командному пункту запрещенной в нашей стране группировки "Исламское государство" в пригороде Ракки в конце мая, передает TVC.ru.
В ведомстве сообщили, что удар был нанесен 28 мая по командному пункту в предместье "столицы" "Исламского государства", где в тот момент находились около 300 боевиков группировки, в том числе высокопоставленные террористы.
По информации Минобороны, которая сейчас проверяется по различным каналам, на совещании, где обсуждался выход боевиков из Ракки, присутствовал и лидер ИГ Абу Бакр Аль-Багдади, который также был уничтожен.
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