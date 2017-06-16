Киев грозит тюремным сроком группе Scooter за концерт в Крыму

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Немецкой группе Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за концерт на фестивале в Балаклаве. Об этом немецким СМИ заявил генпрокурор Украины. Согласно украинским законам, концерты в Крыму могут проводить только украинские компании, а въезд на полуостров без специального разрешения запрещен.

Украина пригрозила немецкой группе Scooter тюремным сроком за выступление в Крыму, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на генпрокурора страны Евгения Енина.

Согласно украинским законам, концертную деятельность в Крыму могут вести только украинские компании. Музыкантам может грозить от одного до восьми лет лишения свободы. Кроме того запрещен въезд на полуостров без специального разрешения Киева.

Решение группы также раскритиковала депутат Европарламента Ребекка Хармс. Она заявила, что музыканты поступают безответственно, не обращая внимание на то, что Крым незаконно оккупирован Россией.

"Выступать лишь в интересах собственных фанатов совершенно не годится", - подытожила евродепутат.

Комментируя развязавшуюся ситуацию фронтмен группы Эйч Пи Бакстер заявил, что не позволит втянуть свое творчество в политику. Он отметил, что группа выступает только для своих поклонников.

4 августа группа Scooter планирует выступить в Балаклаве на фестивале #ZBFest, приуроченного к Международному дню шампанского.

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