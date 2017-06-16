Полиция Лондона сообщила о 30 погибших в результате пожара в высотке

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В результате сильного пожара в многоэтажном доме в Лондоне, который загорелся в среду, погибли 30 человек. Об этом сообщили в полиции Лондона. Ранее в СМИ появился список из 65 человек, которые пропали без вести при пожаре в жилом доме Grenfell Tower.

Начальник лондонской полиции Стюарт Кунди сообщил газете The Guardian об увеличении количества жертв пожара в Grenfell Tower.

"Мы знаем, что, по меньшей мере, 30 человек умерли", - сказал он. Один из них скончался не на месте происшествия, а уже в больнице, уточнил он. По словам Кунди, многие тела доставлены в морг, но в сгоревшем здании еще находятся тела.

"Мы знали, что число погибших увеличится", - заявил Кунди.

В СМИ появился список из 65 человек, которые пропали без вести при пожаре в жилом доме Grenfell Tower. Среди возможных жертв пожара - 18 детей и подростков. Всего в 24-этажном доме проживали до 600 человек.

Ранее королева Великобритании прибыла в район пожара в Лондоне для встречи с пострадавшими.

Пожар в доме произошел в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке.

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