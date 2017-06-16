Ученые узнали способ сохранить вечную молодость

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Исследование нематодов в США помогло определить, как можно продлить человеческую жизнь. Специалисты удалили у червя 29 генов. В итоге нематода жила намного дольше обычного. Это говорит о том, что именно эти гены связаны со старением. Теперь научные сотрудники приступили к разработке нового препарата.

Ученые из США придумали способ, как продлить человеческую жизнь. Они считают, что в будущем люди для сохранения молодости будут употреблять специальные пищевые добавки, передает "Русская планета".

Данные добавки будут содержать кишечные бактерии. По словам экспертов, в настоящее время известны штаммы микроорганизмов, которые замедляют развитие опухолей и образование бета-амилоидов, вызывающих болезнь Альцгеймера.

Эксперименты проходили на нематоде. Исследователи наблюдали за примерно четырьмя тысячами генов у этого червя. Когда они удаляли 29 генов, то нематода жила намного дольше обычного. Согласно результатам, именно эти гены связаны со старением.

Научные сотрудники уже приступили к разработке нового препарата. Он может стать настоящим эликсиром молодости.

Между тем, свое средство для вечной жизни разработали и в России. Ученые из МГУ удачно протестировали вещество, которое также назвали "эликсиром молодости". В феврале стало известно, что они провели исследования на мышах, которым новое изобретение - уникальная молекула под названием SkQ1 - удлинило жизнь на 15%. Затем пойдет работа по созданию препарата для людей, который будет тормозить старение и продаваться в обычных аптеках.