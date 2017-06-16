Песков: понимаем причину недовольства Европой новыми санкциями США

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Бизнес в Европе несет серьезные убытки из-за новых антироссийских санкций США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, проявление недовольства в европейских странах из-за введения новых ограничительных мер в этом случае, вполне понятно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва понимает, почему в Европе недовольны новыми антироссийскими санкциями США. По его словам, из-за ограничительных мер, бизнес несет серьезные убытки, пишет "МИР24".

"Относимся к этому крайне негативно и полагаем, что, безусловно, они (санкции, - прим. ред.), как и прежде, способны нанести дополнительный вред не только нам, но и тем, кто эти санкции поддерживает и тем, кто к ним присоединяется. Дело в том, что многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями. И поэтому, конечно, проявление недовольства вполне понятно и объяснимо", - подчеркнул Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал совместное заявление канцлера Австрии Кристиана Керна и главы МИД Германии Зигмара Габриэля. Они раскритиковали новый проект США по введению санкций в отношении России и заявили, что эти ограничительные меры противоречат международному праву, угрожают энергобезопасности Европы, а также вредят урегулированию ситуации на Украине.

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