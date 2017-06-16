Грузовой корабль "Прогресс" пристыковался к МКС

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Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-06" пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, сообщили в пресс-службе Центра управления полетами. Корабль доставил на космическую станцию более двух тонн различных грузов, в том числе топливо и фрукты.

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-06" достиг Международной космической станции и пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента, передает РИА Новости со ссылкой на ЦУП.

Стыковка состоялась в автоматическом режиме в расчетное время. Грузовик доставил на станцию наноспутники, свежие фрукты и овощи, а также топливо для системы дозаправки, сжатые газы, воду, медицинские препараты, средства индивидуальной защиты и бортовую документацию.

Грузовой корабль вывела на орбиту ракета-носитель "Союз 2.1а", которая стартовала с космодрома "Байконур" 14 июня.

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