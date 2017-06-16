Минобороны: Россия осуществила успешный запуск противоракеты

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Россия провела успешный пуск противоракеты с полигона Сары-Шаган в Казахстане. Запуск проходил в рамках работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны .

Минобороны России осуществило успешный запуск противоракеты в рамках работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны (ПРО) с полигона Сары-Шаган в Казахстане, передает "Интерфакс".

"В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель", - сообщил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России Андрей Приходько.

Система ПРО прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Она также осуществляет контроль за космическим пространством и выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении.