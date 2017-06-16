Коалиция будет рада реальному уничтожению Аль-Багдади

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Представитель возглавляемой США антитеррористической коалиции заявил, что пока не может подтвердить уничтожение лидера запрещенной в России группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. При этом он отметил, что в коалиции будут рады, если террорист действительно ликвидирован.

В возглавляемой США коалиции будут рады, если главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади действительно уничтожен. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя объединения.

"Мы на данный момент не можем подтвердить российские сообщения о смерти Аль-Багдади. В прошлом было несколько подобных заявлений, которые оказались ложными, и у нас нет окончательного подтверждения и насчет данного сообщения. Тем не менее коалиция и мировое сообщество приветствовали бы гибель Аль-Багдади", - сказал он.

Официальный представитель американского оборонного ведомства также сообщил, что пока не располагает подтверждением гибели главаря террористов.

Как сообщили ранее в Минобороны России, 28 мая был нанесен авиаудар по командному пункту в предместье "столицы" "Исламского государства" – Ракки. В тот момент там находились около 300 боевиков группировки, в том числе высокопоставленные террористы. В настоящее время проверяется информация о том, что на совещании, где обсуждался выход боевиков из Ракки, присутствовал и лидер ИГ Абу Бакр Аль-Багдади, который также был уничтожен.