СКР возбудил дело по факту обнаружения алкоголя в крови погибшего в ДТП ребенка

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности по факту обнаружения алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе. Прокуратура Московской области изучает материалы предварительного расследования, в ходе которого было дано заключение. В МВД заявили, что не проводили экспертизу на наличие алкоголя.

По факту обнаружения алкоголя в крови шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе, возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК Московской области.

"Исходя из уже собранных данных и полученных в ходе личного приема сведений ГСУ СК России по Московской области по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении 6- летнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уже допрашивают экспертов, проводивших исследования. Их действиям будет дана правовая оценка.

Прокуратура проверяет материалы уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб ребенок, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры.

"Прокуратура Московской области изучает материалы уголовного дела о ДТП в городе Железнодорожный, в результате которого погиб шестилетний ребенок. Проверяется соблюдение уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования", - говорится в сообщении.

Как сообщили в надзорном ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что бюро судебно-медицинской экспертизы не входит в структуру Министерства внутренних дел. Она уточнила, что в компетенцию сотрудников ведомства входит лишь вынесение постановления о назначении экспертизы. В МВД сочли некорректными заявления высокопоставленных госслужащих с голословными обвинениями в адрес сотрудников полиции.

"Подобные непродуманные высказывания вводят в заблуждение широкую аудиторию и формируют у граждан искаженное представление об обстоятельствах данного уголовного дела", - отметили в МВД.

По данным МВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница за рулем иномарки сбила шестилетнего мальчика. Ребенок погиб на месте. По результатам экспертизы было установлено наличие алкоголя в крови погибшего в концентрации, соответствующей сильной степени опьянения. Накануне было принято решение эксгумировать тело ребенка для перепроверки данных экспертизы.

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