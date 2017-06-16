Более 10 человек пострадали при опрокидывании микроавтоубса в Калмыкии
В результате опрокидывания микроавтобуса в Калмыкии пострадали 11 человек. Авария произошла на автодороге республиканского значения Комсомольский – Артезиан. Причины ДТП пока неизвестны.
В Калмыкии опрокинулся микроавтобус Mercedes с пассажирами. В результате пострадали 11 человек, сообщает ТАСС.
ДТП произошло на автодороге республиканского значения Комсомольский - Артезиан в 10 километрах от поселка Артезиан Черноземельского района республики.
На место инцидента выехала оперативная группа Черноземельского пожарного гарнизона. Причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.