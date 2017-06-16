16:44, 16 июня 2017

Более 10 человек пострадали при опрокидывании микроавтоубса в Калмыкии

Теги:  ДТП  врач  калмыкия

В результате опрокидывания микроавтобуса в Калмыкии пострадали 11 человек. Авария произошла на автодороге республиканского значения Комсомольский – Артезиан. Причины ДТП пока неизвестны.

В Калмыкии опрокинулся микроавтобус Mercedes с пассажирами. В результате пострадали 11 человек, сообщает ТАСС.

ДТП произошло на автодороге республиканского значения Комсомольский - Артезиан в 10 километрах от поселка Артезиан Черноземельского района республики.

На место инцидента выехала оперативная группа Черноземельского пожарного гарнизона.  Причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. 

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