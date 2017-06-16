Заседание Высшего госсовета союза России и Белоруссии состоится 30 июня

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Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии состоится 30 июня. Как сообщил белорусский премьер Андрей Кобяков, особое внимание на встрече будет уделено разработке стратегии развития союза двух стран на 2018-2022 годы.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии состоится 30 июня. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на белорусского премьер-министра Андрея Кобякова.

"Вопросы, которые мы сегодня рассмотрим, решения, которые мы сегодня примем, будут в дальнейшем вынесены на заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в ближайшее время, 30 июня", - сказал он в ходе заседания Совета министров Союзного государства.

В состав Высшего государственного совета входят президенты России и Белоруссии, а также главы правительств и председатели палат парламентов.

По словам Кобякова, в ходе заседания Совмина будут обсуждаться союзные программы, прогнозные балансы спроса и предложения по важным видам продукции, индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов, формирование единого научно-технологического пространства, единая транспортная система, а также развитие малого и среднего бизнеса. По всем этим вопросам планируется принять соответствующие решения. Кроме того, по словам Кобякова, планируется обратить внимание на разработку стратегии развития Союзного государства на 2018-2022 годы.

"Считаю, что этот документ должен иметь конкретный прикладной характер и отвечать насущным стоящим перед нами задачам", - отметил белорусский премьер.

Стороны также наметили конкретные меры по решению задач свободного перемещения граждан России и Белоруссии через российские воздушные пункты пропуска. Кроме того ожидается принятие решения о признании национальных водительских удостоверений на территории Союзного государства.