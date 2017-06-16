В Москве раскритиковали планы Украины перенять опыт реинтеграции у Хорватии

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Планы Киева по использованию опыта Хорватии в "реинтеграции территорий", который якобы применим к Донбассу, не способствуют урегулированию внутриукраинского кризиса, уверены в МИД России. Так там прокомментировали заявления об активизации деятельности рабочей группы по сотрудничестве с Украиной при правительстве Хорватии.

Россия считает намерения Хорватии по активизации деятельности рабочей группы по Украине при правительстве республики для урегулирования в этой стране непродуктивными и неуместными. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

"Надеемся, что хорватские партнеры переориентируют свои усилия на всемерное содействие неукоснительному и последовательному выполнению Киевом своих обязательств в рамках затвержденного в "нормандском" формате минского "Комплекса мер", - отметили на Смоленской площади.

Также в МИД России с сожалением отметили, что в Загребе пока предпочитают продвигать "доморощенные" параллельные структуры вместо призывов к активизации диалога в механизмах минской Контактной группы.

"Однобоко подают тяжелые страницы балканского кризиса первой половины 1990-х годов, тем самым подыгрывая киевской "партии войны", вместо недвусмысленного выражения своей приверженности поиску путей примирения и сосуществования. Не отказываются от намерений нарастить военно-техническое сотрудничество с Украиной вместо того, чтобы потребовать от Киева раз и навсегда прекратить обстрелы Донбасса, снять транспортную и социально-экономическую блокаду региона, отказаться от ограничений на свободный доступ населения к информации", - отметили в министерстве.

В итоге МИД рассчитывает, что в действиях международного сообщества по достижению устойчивой стабилизации на Украине "не останется места пресловутым "двойным стандартам". "Только честный, открытый и скоординированный подход к происходящему там даст реальный шанс установлению мира, укреплению безопасности и нормализации жизни миллионов людей на юго-востоке страны", - подчеркнули на Смоленской площади.

Ранее в ходе хорватско-украинских переговоров на уровне премьер-министров в Загребе прозвучали заявления о планах активизации деятельности рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, нацеленной на передачу Киеву хорватского опыта "мирной реинтеграции оккупированных территорий", якобы применимого к ДНР и ЛНР. Такая группа была создана в октябре 2016 года при правительстве Хорватии.