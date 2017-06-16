В России разрешена работа на транспорте с белорусскими правами

Теги: Политика белоруссия права транспорт россия

В России разрешили использовать белорусские водительские удостоверения для работы на транспорте. Как сообщил глава российского правительства Дмитрий Медведев, решение вступит в силу с 1 июля 2017 года.

В России разрешили работать на транспорте с белорусским водительским удостоверением. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу российского правительства Дмитрия Медведева.

"Приняли решения, касающиеся в том числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства.

Ранее посол России в Минске Александр Суриков сообщил, что для белорусов отменят требование об обязательном наличии российских водительских прав для работы на транспорте. По его словам, на ближайшем заседании Совета министров Союзного государства будет принят соответствующий временный акт. Изменения в закон Госдума примет в ходе осенней сессии.

Читайте также:

Заседание Высшего госсовета союза России и Белоруссии состоится 30 июня

Белоруссия исключит российские рубли из золотовалютных резервов

Получение российских прав для работы на транспорте отменят для белорусов