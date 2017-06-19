Голосование. Если США примут новые санкции, ЕС поддержит?

Тема программы "Право голоса": "Санкционное пике". Первая встреча президентов США и России, которая должна состояться на саммите G20 в Гамбурге пройдет в условиях нового "санкционного пике". Так в Кремле называют начинающееся обострение между Россией и США. Американские законодатели согласовали список новых антироссийских санкций. В свою очередь, Ангела Меркель выразила недовольство ограничительными мерами против России. Расколют ли новые санкции США и Европу?