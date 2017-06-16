Сбившая мальчика в Балашихе женщина получает угрозы

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Родственник Ольги Алисовой, которая подозревается в смертельном ДТП с шестилетним мальчиком в Балашихе, заявил, что она получает угрозы. По его словам, женщина действительно является женой члена ОПГ, однако никакой попытки скрыть факты своей вины в произошедшем не было.

Женщина, которая насмерть сбила шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, получает угрозы от неизвестных людей. Об этом заявил радиостанции "Говорит Москва" ее родственник, попросивший не называть своего имени. По его словам, Ольгу Алисову, в частности, обещают облить кислотой.

Также он прокомментировал слухи о том, что женщина является женой главы ОПГ и "начинает откупаться-отмазываться". Он отметил, что супруг Ольги действительно "в составе группы совершил преступление, сидит давно, должен скоро выйти".

Также он подчеркнул, что у подозреваемой в совершении ДТП тоже есть ребенок. Сейчас она работает в салоне связи простым консультантом. По его словам, никакой покупки свидетельства о том, что сбитый ребенок якобы был пьян, не было.

"Это перепроверяется на раз. Какая-то ерунда просто. Я думаю, что это какая-то нелепость. Я не могу это объяснить", - сказал он.

Также он заявил, что родственница сейчас находится в шоковом состоянии.

Ранее стало известно, что по факту обнаружения алкоголя в крови шестилетнего ребенка, который погиб в ДТП в Балашихе, возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи уже допрашивают экспертов, которые проводили исследования. Их действиям будет дана правовая оценка.

В свою очередь, материалы уголовного дела проверяет прокуратура Московской области. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Между тем, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что бюро судебно-медицинской экспертизы не входит в структуру Министерства внутренних дел. По ее словам, в компетенцию сотрудников ведомства входит лишь вынесение постановления о назначении экспертизы. Также в МВД сочли некорректными заявления высокопоставленных госслужащих с голословными обвинениями в адрес сотрудников полиции.

Трагедия произошла 23 апреля. В Балашихе местная жительница за рулем иномарки сбила шестилетнего мальчика. Ребенок погиб на месте. По результатам экспертизы было установлено наличие алкоголя в крови погибшего в концентрации, соответствующей сильной степени опьянения. 15 июня было принято решение эксгумировать тело ребенка для перепроверки данных экспертизы.