Трамп призвал обратить внимание на связи семьи Клинтон с Россией

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Президент США рассказал об отношениях Москвы и Вашингтона. Дональд Трамп назвал ложными все обвинения о якобы существующем сговоре с Россией.

Как сообщил "ТВ Центр", на своей официальной странице в Twitter американский лидер написал, что удивлён, почему к его политическим противникам ни у кого вопросов по поводу связей с Россией нет. Хотя, по словам Трампа, СМИ стоило бы обратить внимание на связи семьи Клинтон с Москвой.

"Почему никто не рассматривает связи семьи Хиллари Клинтон и демократов с Россией, но обращают внимание на мои несуществующие?" – написал американский лидер.

Среди главных тем в зарубежной прессе и то, что полиция США выдала ордеры на арест охранников президента Турции. Их обвиняют в нападении на демонстрантов в Вашингтоне. В результате беспорядков пострадали 9 человек. Инцидент произошёл в мае во время пребывания Эрдогана в Штатах. В Анкаре намерение арестовать турецких охранников резко осудили.