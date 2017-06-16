Журналисты пообщались с родными убитых военными США жителей Афганистана

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Пентагон опроверг появившуюся ранее информацию о том, что США увеличивают свой военный контингент в Афганистане. Недовольство афганского населения присутствием американцев растёт. После того, как очередной патруль подорвался на мине, солдаты расстреляли мирных жителей, оказавшихся рядом. И это не первый подобный инцидент. С родными погибших встретились журналисты телеканала RT.

Фотографии в телефоне – редкие снимки большой семьи. Двух мальчиков и их отца больше нет. Все произошло несколько дней назад в глухой афганской провинции на границе с Пакистаном, рассказал "ТВ Центр". Американский военный патруль подорвался на придорожной мине. По всей вероятности, солдаты запаниковали.

"Когда раздался взрыв, я был рядом с дядей и его детьми. Американские солдаты начали стрелять, пуля пролетела прямо у моего лица. Я побежал и спрятался, вышел лишь несколько часов спустя. Дядя и его дети были мертвы. Я пошёл в деревню рассказать всем о том, что случилось", - рассказал племянник погибшего мужчины.

Эта версия подтвердилась и в полицейском отчёте. Всего несколько строк. Сухие слова о том, как люди с оружием лишили жизни мирных жителей. В рапорте говорится, что Зир Гуль и его сыновья находились в своей мастерской в двухстах метрах от места взрыва. Их приняли за террористов, подорвавших военный автомобиль, и открыли огонь на поражение.

"Ужасно было видеть то, что американцы сотворили с ними. Даже я не смог опознать их тела. Их убили чудовищным образом", - рассказал знакомый погибших.

Зир Гуль работал гончаром. В своей мастерской изготавливал кирпичи. Выручки едва хватало, чтобы прокормить 12 детей. Семья лишилась кормильца. Женщины в мусульманском мире, как правило, не работают.

"Я хочу, чтобы власти отомстили за моего отца и казнили его убийц. После того как мои родные погибли, в доме больше нет радости. Мать каждый день рыдает", - рассказал сын Зир Гуля.

Американские командиры подчёркивают, что серьёзно относятся к каждому случаю гибели мирных жителей. Каждый раз – тщательное расследование. Итог всегда один. На листе с печатью главного управления группировки Вооруженных сил США в Афганистане соболезнования родным погибших.

"Мы хотим, чтобы американские военные ответили перед судом. Почему им можно убивать наших людей, да еще с такой жестокостью?", - заявил один из местных жителей.

"Нам не нужна компенсация, мы просто хотим, чтобы американские военные предстали перед судом и понесли наказание", - сказал другой.

"Я не хочу их здесь видеть, потому что они убивают мирных жителей. Мы устали от американских солдат, от тех взрывов и убийств, которые они совершают", - сказал сын погибшего.

Корреспондент RT задается вопросом – кого после всего пережитого поддержат дети убитого гончара: тех, кто на словах борется с радикалами, но на самом деле истребляет мирное население или тех, кто под знаменами Талибана противостоит американскому вторжению. Итог в любом случае неутешительный. Между тем, агентство Associated Press сообщило о намерении Пентагона увеличить свой контингент в Афганистане почти на четыре тысячи человек.

"ТВ Центр"