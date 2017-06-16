Журналист из Чили заплатил московскому таксисту 50 тыс. рублей за поездку

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Неприятным инцидентом закончился приезд в Москву для журналиста из Чили. Сотрудник СМИ, который прибыл в российскую столицу освещать выступление сборной на Кубке конфедераций, оказался обманут таксистом, который довез его из аэропорта до отеля.

В Москве журналист, прибывший из Чили освещать футбольный Кубок конфедераций, заплатил подвозившему его таксисту 50 тысяч рублей (примерно 575 тысяч чилийских песо). Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудника Radio Chili зовут Диего Гаспар Саез Миранда. Частный таксист встретил его у аэропорта "Домодедово". Извозчик повез клиента до отеля Crown Plaza.

Как только машина оказалась на месте назначения, гость из Чили поинтересовался у водителя, сколько он должен за поездку. Тот ответил – 60 тысяч рублей. После этого потерпевший отдал ему всю сумму. В ответ таксист по невыясненным причинам вернул пассажиру 10 тысяч рублей. Однако оставшиеся деньги он забрал и уехал с места происшествия.

Узнав, что его обманули, гражданин Чили обратился в полицию. Сейчас она ведет поиски водителя.