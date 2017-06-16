Умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль
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Бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер в возрасте 87 лет. Он скончался в пятницу утром в своем доме в городе Людвигсхафен в центральной части ФРГ.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщило немецкое издание Bild.
По его данным, экс-канцлер умер в пятницу утром в своем доме в городе Людвигсхафен в центральной Германии.
Гельмут Коль занимал пост федерального канцлера Германии с 1982 по 1998 годы. Он сыграл важную роль в установлении добрососедских связей России и ФРГ. В историю он вошел как "канцлер единства". При нем состоялось объединение Западной Германии с Восточной.
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