Умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль

Теги: Политика германия смерть

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер в возрасте 87 лет. Он скончался в пятницу утром в своем доме в городе Людвигсхафен в центральной части ФРГ.

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

По его данным, экс-канцлер умер в пятницу утром в своем доме в городе Людвигсхафен в центральной Германии.

Гельмут Коль занимал пост федерального канцлера Германии с 1982 по 1998 годы. Он сыграл важную роль в установлении добрососедских связей России и ФРГ. В историю он вошел как "канцлер единства". При нем состоялось объединение Западной Германии с Восточной.

Читайте также:

Гельмут Коль раскритиковал Ангелу Меркель в своей книге