На Украине готовится языковое гестапо

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Как заявлял Анатолий Вассерман, украинский нацизм особо опасен, потому что нацизм на Украине есть, а нации – нет. Но местные фашисты успешно преодолевают эту проблему, запрещая даже думать по-русски. На Украине готовят столь радикальный закон о языке, что впору говорить о языковом гестапо.

Новый языковой барьер. Точнее, "великая украинская стена". Те, кто уже успел ознакомиться с очередным шедевром законотворческой мысли нардепов – в их числе и бывшая министр юстиции Украины – инициативу назвали "грандиозным бредом".

"У меня нет сомнений, что проект о принудительной украинизации станет законом. Ограничивать права и уничтожать все живое у парламента получается прекрасно", - написала в своем Facebook экс-глава украинского Минюста Елена Лукаш.

Главная задача, утверждается в 50-ти страничном проекте, – укрепление национального самосознания, сохранение культуры и исторической памяти. И, конечно, защита и развитие украинского "как самобытного языка титульной нации". А те, кто посмеет "унизить" или хотя бы "пренебречь" украинским – то есть, в публичном месте заговорить на другом, например, русском – рискуют загреметь в тюрьму на три года за надругательство над госсимволом, к которым язык, отмечают эксперты, согласно конституции страны вообще-то не относится.

"20-я статья Конституции, она дает исчерпывающий, то есть всё, больше нет, полный список символов государства. Их всего три. Это флаг, герб и гимн. Я не понимаю, каким образом законом меняют конституцию. То есть этого быть не может в правовом государстве", - отметил украинский политолог Александр Семченко.

"Данный законопроект, он вступает в большой конфликт, он вообще идет вразрез с конституцией Украины, нарушая права людей, нарушая права человека, нарушая гражданские права. Поскольку единственным языком, который собираются они использовать во всех сферах жизни – это будет украинский", - заявила глава украинского центра "Свобода слова" Елена Бондаренко.

И это – не преувеличение. Стерилизация тотальная. На украинском обяжут говорить чиновников на всех уровнях власти. А еще полицейских, врачей, судей и учителей. Детский сад, школа, вуз – и во время учебного процесса и вне его – звучать должна только державна мова. Тех же, кто украинский не знает, бывший депутат Ирина Фарион предложила лишать гражданства.

"Эти люди данным законопроектом попытались регулировать все, вплоть до имён, которые папы и мамы дают своим детям. Одна из глав как раз таки посвящена именам", - рассказала Елена Бондаренко.

Компьютерные программы только с украинским интерфейсом. Вся сфера услуг: рестораны, магазины, аптеки. Даже маркировка продукции – курицы, к примеру, или лекарств – должна быть на украинском. И это в стране, привыкшей к двуязычию.

"Какая разница что ты говоришь на каком языке? Я тебя люблю, я тебя кохаю. Или я тебя ненавижу и я тебе ненавиджу. Вот между двумя первыми, от них отказываются. Нам предлагают другое, и говорят - я тебе ненавиджу бильше. Я не комментирую, извините, дебилов", - заявил политолог Владимир Скачко.

Вслед за ТВ и радио добрались до концертов. Вести их можно будет только на украинском, либо с синхронным переводом. Аналогичная история с фильмами в кинотеатрах и выставками. Минимум половину книг в год должны будут выпускать на государственном языке. При этом власть уже получила право ограничивать ввоз импортной печатной продукции. То же самое с газетами и журналами. Большая часть которых, по объективным причинам, находится в русскоязычном информационном пространстве.

"Попытки регулировать этот вопрос языком говорят исключительно о насилии. Рынок в данном случае показал, что большая часть украиноязычного глянца не жизнеспособна, потому что нет достаточного количества потребителей укроиноязычного печатного продукта, которые готовы голосовать гривной, покупать и обеспечивать достаточный тираж для самоокупаемости того или иного издания", - пояснила Бондаренко.

Всех, кто нарушит правила, ждет либо штраф от полутора до десяти тысяч гривен, либо уголовное наказание. А чтобы было кому жаловаться, парламентарии предлагают создать специальную должность уполномоченного по защите госязыка, на которого, в свою очередь, будут работать 27 инспекторов-ищеек. Кроме того, есть инициатива создать еще и спецкомиссию, где тест на знание украинского должен будет пройти и кандидат в президенты. Без соответствующего сертификата его просто не включат в выборные списки. А это, утверждают эксперты, может расстроить избирателя.

"Есть общий мотив заигрывания украинской власти с правыми, правыми радикалами. И хотя это небольшая часть общества – до 30 процентов вместе с сочувствующими – но вместе с тем это как минимум половина голосующих и как минимум две трети митингующих. Общая задача элит – заигрывание с этими людьми, которые будут определять результаты выборов", - считает директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

А чтобы "играть" было веселее, новый проект узаконит доносы на тех, кто не соблюдает языковые нормы. И это право получит каждый украинец. Борьба с "бытовым сепаратизмом", которую Киев официально начал еще два года назад, теперь переименовывается в "языковой диктат". Но суть остается прежней. Врач отказался обслуживать пациента на украинском – предатель. Школьные учителя, пусть даже на перемене и между собой заговорили по-русски – ганьба! Письма языковому омбудсмену пойдут пачками. И пока одни – активные русофобы – будут "стучать на соседей", эти самые соседи – молчаливое большинство – окажутся перед выбором: либо оказаться в тюрьме за то, что говорят и думают на русском, либо уезжать из страны. И последних, согласно статистике, 60 процентов. Причем половина из них настроена серьезно.

"А дальше, дальше катастрофа. Потому что страна в ужасном положении. Она продолжает деградировать, в общем-то, во всех аспектах своей общественной, экономической и политической жизни. Мы видим, что политическая элита потеряла свой народ. Альтернативы ей при этом нет, за счет чего она и держится. Значит, Украину ждет довольно жесткий слом. Скорее всего, трагический слом, потому что страна может погрузиться в хаос", - заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

А запустили его еще четверть века назад те, кто всеми силами пытается создать монолитную нацию, единственная идея которой – ненависть ко всему русскому. И, как показывает пример последователей украинского национализма, к цели идут семимильными шагами. Тех, кто не согласен, ломают через колено. А остальные уже потеряли идентичность. Про Россию и про то, почему она плохая, знают больше, чем про Украину и про то, чем она лучше. И в этом вся суть простой формулы по удержанию страны. И именно поэтому за последние годы Киев перессорился со всеми соседями. Которым, впрочем, тоже не стоит питать иллюзий. Когда антироссийская риторика сойдет на нет, вплотную возьмутся за другие национальные меньшинства. А ненависти, закаленной десятилетиями пропаганды и взрощенной в новых поколениях, хватит на всех.

Михаил Шекоян, Татьяна Матюшина, Валерий Максимов, "В центре событий"