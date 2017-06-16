Лидеру "Океана Ельзи" прочат кресло украинского президента

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Все чаще украинские политологи говорят о необходимости новых лиц во власти. И обязательно чтобы по последней парижской моде и со стипендией Йеля. В марте закрытый опрос по президентским выборам принес неожиданный результат: в тройке лидеров певец Святослав Вакарчук. Положительный образ, низкий антирейтинг. Осталось только вложить денег.

Результаты опросов социологических служб "Социс" и "Рейтинг", в открытый доступ попали якобы случайно. Исследование на тему "за кого бы на президентских выборах украинцы проголосовали прямо сейчас" выдало неожиданный результат. На первом месте действующий президент Порошенко – у него 13,2 процента, на втором – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, 12,9, на третьем – Святослав Вакарчук с результатом 12,3 процента. Учитывая статистическую погрешность, которая в данном случае является минимальной, получается, что лидер группы "Океан Ельзи" является реальным претендентом на президентское кресло Украины.

Политологи уверены: данная публикация, на самом деле, никакая не случайная. Результаты рейтингов сфабрикованы. Но это только пока. Вакарчук не случайно попал в тройку лидеров. Избирателя просто готовят к тому, что музыкант имеет поддержку среди населения.

"Когда людей спрашивают, кого вы хотите видеть президентом: Тимошенко, Порошенко или Вакарчука, тем самым опрашивающий уже сообщает им, что есть альтернатива в виде Вакарчука. Если вас о чем-то спрашивают на Украине, то значит, либо на вас хотят настучать, либо вам хотят что-то втюхать. В данном случае хотят втюхать", - отметил публицист, обозреватель журнала "РИА ФАН" Роман Носиков.

И публикация рейтингов, в данном случае, не что иное, как часть раскрутки Святослава Вакарчука. Украинская пресса пишет, что лидер "Океана Ельзи" сейчас активно готовится к политической деятельности. В одном из университетов в Соединенных Штатах он проходит обучение по программе будущих государственных лидеров. Проект по слухам носит название "Европейский выбор", и его важная особенность, что он не имеет связи ни с одной из политических сил.

"Здесь чистый, незапятнанный человек. По крайней мере, так он представляется общественности. У того же Порошенко, у него антирейтинг уже за 50 процентов. То есть, если строго по социологии, то Порошенко не может победить на выборах, имея антирейтинг более 50 процентов. У Вакарчука потенциал сто процентов. От нуля до ста процентов он может наращивать свой позитивный рейтинг при отсутствии антирейтинга", - отметил доктор политических наук Александр Семченко.

Судя по всему, для отсутствия антирейтинга Вакарчук старается не появляться в медиапространстве. Так, по слухам, ему посоветовали политические консультанты. Музыкант не успел отметиться резкими заявлениями. Даже раскручиваемую на "незалежной" тему противостояния Украины и России ему удавалось комментировать максимально корректно.

"Надо показать, что никакого реального противостояния украинцев и россиян как наций не существует. Мы уважаем друг друга, мы любим друг друга, мы ездим друг к другу в гости, мы слушаем музыку друг друга, мы общаемся, мы дружим семьями, мы пьем вместе чай, иногда не только чай. Нужно вынести за скобки большую политику, геополитику и оставить в сухом остатке настоящее, выжимку из братских чувств", - заявлял музыкант.

Украинский зритель знает Вакарчука не только как талантливого музыканта. У него два высших образования. Кандидат физико-математических наук. Один из своих альбомов назвал по теме диссертации – "Суперсиметрия". Свой интеллект ему удалось проявить на шоу "Кто хочет стать миллионером". Он первым на Украине выиграл в этой викторине. Но сможет ли он выиграть в политических баталиях? Политологи не сомневаются: лучшей кандидатуры для предстоящих в 2019 году президентских выборах в сегодняшней Украине нет.

"Он за украинскую культуру, он свой во Львове, он прекрасно владеет современным, классическим украинским языком. При этом он выражает соболезнования россиянам в случае с терактом в Петербурге. Он никогда не позволяет себе людоедства и саблезубства. Он поет песню "Не твоя война", он против войны. При этом он помогает героям АТО. Он нигде не вызывает ненависти или отторжения. Он играет концерты на юго-востоке Украины, он играет концерты во Львове. Он везде принят. Он принят и в России, в том числе", - отметил Роман Носиков.

Учитывая все это, Вакарчук – идеальная фигура для "ребрендинга" Украины. И пока скептики относятся к его выдвижению на пост президента с большим сомнением, акулы политической жизни Украины пытаются нанести упреждающий удар.

"Я уважаю господина Вакарчука, люблю его песни, но я не представляю, как прекрасный певец может вывести Украину из кризиса и сделать все, чтобы на Украине была остановлена война. Я думаю, что на Украине каждый должен заниматься своим делом. И я хочу еще раз подчеркнуть, что администрация президента распространяет фейковые рейтинги для того, чтобы показать, что на Украине нет оппозиции, нет политического лидерства в оппозиции", - заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Но на самом деле оппозиция есть. Украинские СМИ утверждают, что за выдвижением лидера "Океана Ельзи" стоят Левочкин и Коломойский. Чтобы удержаться на плаву в политической жизни "незалежной" нужны деньги, информационная поддержка, а иногда и силовые структуры в виде нацбатальонов. У самого Вакарчука всего этого нет, но необходимые ресурсы готовы предоставить олигархи. Группы каналов "Интер" и "1+1" уже вовсю занимаются раскруткой музыканта, которая, как показывает практика, может занять не так много времени.

"Осенью 2013 года шансы Порошенко стать мэром Киева были минимальны. Он ориентировался на то, чтобы стать мэром Киева, как-то над этим пытался работать, договариваться с властью, чтобы ему помогли, не противостояли. Но шансы у него даже на то, чтобы стать мэром Киева были минимальны. А уже в феврале, в конце февраля 2014 года он рассматривался как единственно возможный кандидат в президенты, что, собственно, было подтверждено на так называемых выборах в мае 14-го года", - заявил Александр Семченко.

Но даже если Вакарчука не удастся сделать президентом, на предстоящих выборах он может стать удачной технической фигурой, которая, что называется, "оттянет голоса" в нужную сторону. Впрочем, как говорят политтехнологи, украинцы уже устали от профессиональных политиков, так что шансы лидера "Окена Ельзи" весьма высоки.

Александр Огородников, Мария Богомолова, Влад Подымский, "В центре событий"